FOTO – Napoli, nuova maglia per Halloween? Spunta l’indizio sui social

La SSC Napoli è pronta a lanciare una nuova maglia in vista della festa di Halloween? Spunta l’indizio sui social.

In questi anni il Napoli ci ha abituato ad una forte creatività sotto il punto di vista delle maglie e di quello che viene diffuso tra i tifosi sotto il punto di vista del marketing. Il club ha preso una direzione ben chiara già da qualche tempo, cercando di utilizzare il brand anche per creare dei prodotti particolari e che possano fare breccia nei cuori dei tifosi.

E cosi negli anni sotto il punto di vista delle maglie abbiamo visto dei prodotto davvero ben fatti e che sono riusciti a creare ulteriore fidelizzazione soprattutto per quello che è il marketing ufficiale, al netto della presenza di un mercato nero verso il quale già qualche anno fa il presidente Aurelio De Laurentiis ha puntato il dito.

SSC Napoli, arriva la nuova maglia per Halloween? Spunta un indizio

Ci avviciniamo alla fine di ottobre e con questa anche la festa di Halloween che nel corso degli ultimi anni è diventata estremamente commercializzata anche in Italia. E cosi la SSC Napoli già in passato ha proposto delle maglie proprie per celebrare l’evento. Succederà anche quest’anno?

Il club, attraverso una stories pubblicata su Instagram, ha lanciato anche una sorta di indizio: un messaggio criptico che potrebbe nascondere proprio questo, una nuova maglia in arriva. “Stay tuned”, il messaggio posto su una fotografia che potrebbe fare proprio riferimento ad una novità in arrivo.