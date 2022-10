Rangers, van Bronckhorst in conferenza: “Napoli tra le migliori”, poi l’aneddoto su Maradona

Ha parlato il tecnico del club scozzese in conferenza stampa e nel giorno di vigilia di Napoli-Rangers, match valevole per la quinta giornata di Champions League, per quanto riguarda il Girone A che vede protagonista gli azzurri.

Parola a a van Bronckhorst e Scott Arfield direttamente al Diego Armando Maradona, in sala stampa. Il tecnico parla di quella che sarà la sfida di domani:

“Pressioni per i risultati? È un periodo molto difficile, ma per uscirne bisogna ottenere un risultato importante. Affrontiamo una squadra forte in uno stadio complicato. Il Napoli viene da 11 partite, è una delle squadre più forti della Serie A, noi questo lo sappiamo ma niente ci impedisce dal provarci”.

“Naturalmente, com’è ovvio che sia, ci saranno alcuni assenti. Quello che abbiamo fatto, in vista di oggi, è allenarci contando anche quello che è il fitto calendario. Ci saranno alcuni cambiamenti domani contro il Napoli”.

Rangers, la conferenza di van Bronckhorst

Opportunità per tirare fuori il carattere domani? “Si, domani è un’opportunità per tirare fuori il carattere. I risultati parlano chiaramente, tuttavia sottolineo che è importante avere personalità in questo palcoscenico, scendiamo in campo senza paura, proviamo ad imporre il nostro gioco, vogliamo tornare a casa con un risultato positivo”.

Su Maradona e lo stadio, van Bronckhorst risponde così: “Diego ha un significato speciale per me. Ricordo nel 1986 i Mondiali, avevo 11 anni ed era la prima volta che lo vedevo. L’ho incontrato un paio di volte e crescendo è stato uno dei miei idoli. Sono consapevole di che valore ha per il calcio e per questa città, lo stadio porta il suo nome ed è incredibile quello che ha fatto in questo sport. Aneddoto su Maradona? Una volta Maradona si unì nel nostro autobus in Argentina dopo una partita, per una vittoria in semifinale, lo conobbi da vicino e quel bus era pieno di gente felice. Fu un momento indimenticabile.”

Sulla partita di domani: “La nostra strategia sarà quella di essere solidi in difesa, cercando l’opportunità di ripartire. Se ci chiudiamo e basta però il danno sarà dietro l’angolo. Partire bene sarà fondamentale”.

Sul Napoli: “Hanno iniziato bene quest’anno, sia in Champions che in campionato. Hanno fiducia, passando il girone così e per loro la pausa sarà importante, per essere in questa forma. Credo andranno bene in Champions League quest’anno, non credo che avranno paura”.

Conferenza stampa, parla anche Scott Arfield

Parola ad Scott Arfield: “Nello spogliatoio parliamo, i risultati parlano chiaro: non siamo stati abbastanza bravi, ora dobbiamo ignorare le pressioni e dare il meglio. I tifosi sono tristi, ma noi abbiamo un’altra opportunità per dimostrare chi siamo. Chiaramente affrontiamo il Napoli e tutto sarà difficile, ma li affrontiamo senza paura. Loro sanno individuare le paure degli avversari, dovremo farci trovare pronti”.