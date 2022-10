Roma accoglie Napoli in Capitale, ma non si tratta di un’accoglienza piacevole. Dopo quanto già si era raccontato in mattinata, per i vergognosi striscioni legati alla città di Napoli, con la città tappezzata di slogan contro la città partenopea e sul Vesuvio, arrivano anche quelli su Luciano Spalletti.

Un rapporto difficile tra l’ex tecnico romanista, nonché attuale rivale ora al Napoli e la città di Roma, incrinato a causa delle vicende con Francesco Totti, su cui il popolo giallorosso si è categoricamente schierato a favore del proprio ex capitano.

“Spalletti sei Pulcinella”, duro striscione al Tevere

Alcuni esponenti della tifoseria giallorossa, hanno “scomodato” Arlecchino e Pulcinella, quest’ultimo simbolo di Napoli, per “offendere” Luciano Spalletti. Lo striscione recita: “Luciano Spalletti, la storia è sempre quella: ieri Arlecchino, oggi Pulcinella!”

Clima teso in attesa di Roma-Napoli, per quella che dovrà essere una bellissima serata di sport, si spera sia in campo che fuori. Gli azzurri scenderanno in campo all’Olimpico alle 20 e 45, con il team azzurro che sta raggiungendo proprio in queste ore lo stadio di Roma, per il posticipo dell’undicesima giornata di campionato.