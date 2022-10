FOTO – Vergogna a Roma: striscioni contro il Napoli e il Vesuvio

C’è già aria di Roma-Napoli nelle due città in vista dell’11esima gara di Serie A di questa sera all’Olimpico.

Stavolta, purtroppo, non è la sana competizione e agonismo che ci piace vedere in ogni sport. Si tratta di puro razzismo messo in atto da alcuni vandali tra le strade della Capitale poche ore prima del match. Sugli striscioni si leggono infatti frasi come “Roma sogna, Vesuvio vomita su quella fogna”.

Roma-Napoli, gli striscioni della vergogna

Quelli che seguono, sono gli striscioni apparsi nella città di Roma, tappezzata di striscioni contro Napoli e sul Vesuvio:

Rivalità Roma-Napoli, che sia una serata di sano spettacolo

È ormai nota l’accesa rivalità che interessa da anni le due tifoserie, ma i tifosi della Roma devono anche tenere a mente della diffida a carico della Curva Sud, e della possibile squalifica che scatterebbe qualora gli arbitri o gli ispettori federali segnalassero comportamenti analoghi dei tifosi di quel settore in occasione della prossima gara in programma con il Napoli.

Da diversi anni ormai si è accesa una rivalità molto forte tra le due tifoserie, che vanno ben oltre il tifo splendido che le Curve regalano sugli spalti. Questa sera, in ogni caso, c’è voglia di vedere un grande spettacolo che Roma e Napoli possono offrire sul terreno di gioco.