Episodio dubbio per l’Inter, Italiano sbotta: “È l’ennesima volta!”

Ha parlato nel post-partita di una sfida accesissima tra Fiorentina–Inter, terminata non senza polemiche, il tecnico Vincenzo Italiano.

Nell’intervista flash dopo la sfida giocata al Franchi, contro l’Inter di Inzaghi, ha parlato dell’episodio clou della partita, che ha fatto andare il club nerazzurro in vantaggio nella manciata di secondi finali, sul risultato del 3-4.

Polemiche causa VAR, Italiano non ci sta. Quelle che seguono, sono le parole ai microfoni di Sky dopo Fiorentina-Inter:

“Sinceramente non so neanche cosa dire, nel senso che penso all’ennesimo episodio dubbio che abbiamo subìto, c’era un fallo a favore nostro, era come averla vinta dopo aver recuperato contro l’Inter. Era un premio per i ragazzi. Purtroppo siano dispiaciuto. Abbiamo perso una partita non meritando di perderla. Su Nikola c’era fallo, Dzeko gli tira la maglia. Non è la prima volta che accade, ma l’arbitro ha deciso così”.

Fiorentina-Inter (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Fallo su Milenkovic? L’episodio di Fiorentina-Inter

L’episodio a cui fa riferimento Vincenzo Italiano è legato al presunto fallo da parte di Dzeko, ai danni proprio di Nikola Milenkovic. Una spinta, quella che ci sarebbe stata, che ha permesso di completare poi l’azione da gol, arrivata nei secondi finali di Fiorentina-Inter.