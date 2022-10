Roma-Napoli, i convocati di Spalletti: un altro assente oltre Anguissa e Rrahmani

È stata diramata la lista dei convocati per Roma-Napoli di domani sera, attraverso il sito ufficiale della SSC Napoli. Due gli assenti da sottolineare, che non prenderanno parte alla trasferta di Roma.

Quest’oggi Luciano Spalletti aveva anticipato la scelta di non impiegare Zambo Anguissa a causa del suo recente infortunio. Nonostante un recupero, comunque trovato, non è al 100% della sua condizione. Per tale motivo, il centrocampista camerunense non sarà a disposizione della squadra partenopea. Con lui anche Rrahmani, fermo ai box per un lungo periodo.

Oltre alle due assenze per la sfida dell’Olimpico, però, da sottolineare è anche l’assenza di Salvatore Sirigu. Il portiere, a causa di un infortunio muscolare, si era fermato a Castel Volturno, nei giorni scorsi in cui il Napoli si è allenato proprio per la gara di domani sera, nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A.

Roma-Napoli, la lista dei convocati

Quella che segue, è la lista completa dei convocati di Roma-Napoli, annunciata da Luciano Spalletti.

Portieri: Idasiak, Meret, Marfella;

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zedadka, Zanoli;

Centrocampisti: Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski;

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.