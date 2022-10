VIDEO – “Voi napoletani qua non ci dovete venire”, razzismo agli Uffizi a Firenze

Episodio di razzismo denunciato attraverso i canali TikTok dell’utente RitaLady85, in merito a quanto accaduto nella Galleria degli Uffizi a Firenze.

Secondo quanto raccontato dalla sua testimonianza, c’è stata un’accesa discussione tra lei e una ragazza presente in un bar, mentre le due si trovavano in fila, in attesa di consumare al bar stesso.

“In quanto napoletana, nel 2022, mi hanno detto di non dover venire al Nord”. Parole all’interno del video, in cui la TikToker ha denunciato quanto accaduto all’interno del bar presente alla Galleria degli Uffizi, a Firenze.

Denuncia su TikTok, “Razzismo a Firenze”: la ricostruzione dei fatti

L’utente su TikTok racconta quanto accaduto a Firenze, presso la Galleria degli Uffizi, con l’episodio razzista ai danni della donna napoletana. Ecco quanto ha dichiarato, in un video:

“Sono molto provata e scusatemi, mi viene quasi da piangere, la Galleria degli Uffizi ha subìto un episodio di razzismo gravissimo. Avevo molto caldo e ho chiesto acqua al bar, c’era una fila lunghissima e ho cercato di fare un passo in avanti, perché stavo male, chiedendo la gentilezza per l’acqua. Una ragazza in fila mi ha spinto dandomi della “napoletana”. Mi ha detto: “Voi napoletani siete scostumati, qui non dovete neanche venirci. Al Nord non venite”. Io le ho risposto, sono agitatissima, lei mi è venuta molto al viso perché ero molto arrabbiata, ma ho un mix tra tristezza, rabbia, mi tremano le mani. Dovevo ridere? Ma davanti a certe cose, non riesco a ridere. È puro razzismo nei confronti dei napoletani. Nel 2022, succede ancora questo”.

Razzismo a Firenze, il video

Quello che segue, è il video in cui la donna racconta il triste episodio di razzismo, avvenuto presso la Galleria degli Uffizi a Firenze: