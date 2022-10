Home » News Calcio Napoli » Palladino non ha dubbi: l’ha detto in conferenza sul Napoli!

Ha parlato subito dopo la sconfitta con il Milan, il tecnico napoletano, Raffaele Palladino. Al centro delle questioni, ci è finito anche il club azzurro quando il tecnico ha preso parola di fronte alla stampa e parlando di quella che è stata la partita.

Elogi da parte del tecnico che, dopo aver perso in un San Siro gremito di ben 75mila persone, commenta così la sconfitta dei suoi:

“Io avevo chiesto una partita così come è venuta fuori, fatta di determinazione, sul 3-1 addirittura poteva parlarsi di partita riaperta. C’è rammarico, ma contro queste squadre e davanti a così tanti tifosi, non è mai facile. Io dico che insieme al Napoli, è la squadra che gioca meglio al calcio in Italia, ed è la squadra più completa”.

Monza contro Milan e Napoli: le due partite

Non c’era ancora Palladino in panchina del Monza che fu, al Diego Armando Maradona, quando gli azzurri si imposero per quattro reti a zero, ai danni proprio del club brianzolo. Trovò anche il gol la squadra che ai tempi era allenata da Stroppa, ma fu annullato, oggi invece è arrivato il gol di Ranocchia, ma che non ha cambiato l’esito del risultato.

Il Monza, da quando Palladino è in panchina, ha comunque carburato, trovando punti importanti in chiave salvezza. Stessi punti che però, non sono arrivati né nella sfida contro il Napoli, tantomeno in quella di quest’oggi a Milano. A detta del tecnico, perché si tratta di due delle migliori squadre italiane.