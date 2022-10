Roma-Napoli, Mourinho esulta: un altro titolare recuperato

Manca sempre meno all’importante sfida di domenica 23 ottobre allo stadio Olimpico di Roma ore 20.45 tra la Roma ed il Napoli.

Si preannuncia una sfida molto avvincente, lo scorso anno Josè Mourinho è riuscito a fermare Spalletti sia all’andata che al ritorno facendo proseguire la striscia negativa del tecnico toscano contro lo Special One.

Jose Mourinho (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

Roma-Napoli: come ci arrivano le due squadre?

I giallorossi, forti degli ultimi risultati ottenuti, sono in piena zona Champions e, nonostante gli infortuni che hanno colpito la squadra della capitale, Dybala su tutti, si ritrovano in solitaria al quarto posto.

D’altro canto, il Napoli vuole continuare ad entusiasmare per mantenere il primo posto in classifica: un’eventuale vittoria contro la Roma lancerebbe ancora di più gli azzurri.

Splendida notizia per Mou, il giocatore si allena in gruppo

Giungono splendide notizie per Mourinho, infatti, dopo il recupero di Karsdorp, anche Celik, arrivato nell’ultima sessione estiva di mercato, è tornato ad allenarsi a Trigoria.

Celi, Roma (Getty)

Il giocatore turco, che aveva rimediato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro, ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte in maniera individuale. Tuttavia, resta molto improbabile una sua eventuale presenza contro il Napoli, potrebbe però essere già a disposizione per la prossima.