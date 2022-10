Home » News Calcio Napoli » Napoli, altro infortunio: non convocato per la Roma? Le condizioni

Problema in casa azzurra, infortunio per il Napoli, come comunicato dall’allenamento. Questa mattina gli azzurri si sono allenati agli ordini di Luciano Spalletti, come comunicato nel report d’allenamento della SSC Napoli e c’è stato un problema legato all’infortunio muscolare per uno dei calciatori partenopei.

Si è fermato questa mattina Salvatore Sirigu, a causa di un problema di natura muscolare. Il club partenopeo sta lavorando in merito alla partita che ci sarà questo week-end all’Olimpico e, in panchina potrebbe non essere presente quello che ad oggi è l’unico calciatore dell’intera rosa che non è stato impiegato fino ad oggi, neanche un minuto, dal tecnico di Certaldo.

Si tratta di un infortunio che non ha permesso a Sirigu di allenarsi con il gruppo. Lavoro solo in palestra, seguite poi dalle terapie, a causa di un risentimento muscolare. A rischio la sua convocazione contro la Roma e dunque, il vice-Meret, rischia di restare fermo ai box, non partendo con la squadra per la trasferta in Capitale.

Salvatore Sirigu (FOTO: SSC Napoli)

Roma-Napoli, Sirigu non convocato? Le condizioni

Al centro delle attenzioni c’era sicuramente Anguissa, che continua a lavorare in maniera personalizzata ed è attualmente alle prese con le terapie. Oltre a Rrahmani, fermo ai box per un lungo periodo, sono da valutare le condizioni stesse di Anguissa e di Sirigu, adesso. Il portiere ex Genoa potrebbe non essere convocato da Spalletti per la gara di questa domenica, all’Olimpico, contro i giallorossi.