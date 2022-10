Negli ultimi giorni uno dei temi più caldi riguarda senza dubbio il futuro di Stanislav Lobotka, il calciatore sembra essere vicinissimo a rinnovare il suo contratto in maglia azzurra. Oltre al numero 68, secondo quanto riferito da La Repubblica, nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra Giuntoli e Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo.

Napoli Di Lorenzo (Getty Images)

Il quotidiano evidenzia la volontà del Napoli di blindare i suoi calciatori, si lavora ancora al rinnovo di Rrahmani, da tempo in trattativa, si sta chiudendo per Lobotka e si pensa già al futuro dell’attuale capitano del Napoli. Giovanni Di Lorenzo infatti ha più volte manifestato la sua volontà non solo di restare al Napoli, ma di chiudere la carriera in maglia azzurra e con la fascia di capitano al braccio. Dopo l’addio di Insigne Spalletti e la squadra hanno scelto il numero 22, donandogli tutta la loro fiducia.

Nessuna fretta al momento, il contratto di Giovanni Di Lorenzo va in scadenza nel 2026, c’è tempo per trovare l’accordo che lo legherà ancor di più al Napoli, quello che è evidente però è la voglia del capitano di restare per sempre in maglia azzurra.