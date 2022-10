Il Giro d’Italia torna a Napoli: annunciate le date e le tappe

Il Giro d’Italia torna a Napoli, e lo fa precisamente a distanza di un anno dall’ultima volta, dopo il successo riscontrato nella Tappa 8 che fu di maggio 2022. Secondo anno consecutivo per Napoli, scelta come città per la tappa della corsa rosa.

La data è quella di giovedì 11 maggio 2023, una partenza che vedrà Il Vesuvio come protagonista, per la tappa che seguirà il percorso intorno al vulcano con le costiere Amalfitana e Sorrentina, passando per gli scavi di Pompei ed Ercolano. Scelta dunque la città di Napoli per il Giro d’Italia, come rivelato dai colleghi de La Repubblica.

Boom degli ascolti nel precedente appuntamento del maggio scorso, che Rcs ha replicato ora con la scelta di Napoli. Il circuito da piazza Plebiscito ai Campi Flegrei è stata infatti la più seguita per quanto riguarda gli ascolti, con ben 2,2 milioni di spettatori, oltre ai 5,6 raggiunti in visita sul sito web del Giro d’Italia.

Il commento del sindaco, Gaetano Manfredi: “Dopo il successo di maggio, abbiamo voluto che anche nella prossima edizione del Giro d’Italia, fosse presente Napoli come tappa. È un’altra splendida occasione per valorizzare la nostra terra, che non ha eguali al mondo. C’è stata disponibilità da parte dell’organizzazione che non è solita ripetere le stesse tappe a distanza di un anno, ma Napoli è stata straordinaria lo scorso anno e il Giro d’Italia ha scelto di nuovo la nostra città”.

Di seguito, l’intero percorso del Giro d’Italia in Campania, con tappa a Napoli: