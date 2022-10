Ha parlato a Radio Kiss Kiss, l’agente di Diego Demme, Marco Busiello. Ecco le sue parole in merito al ritorno in campo del centrocampista italo-tedesco, nella sfida di ieri al Maradona, tra Napoli e Bologna. Ecco le sue parole:

“Siamo felici che è tornato in campo, gli mancava tanto. Penso sia già in una discreta forma, ma ci vorrà tempo per avere i 90 minuti. Sarà una risorsa per Spalletti. La fiducia in Demme resta immutata, c’è stata semplicemente una serie di episodi sfortunati che hanno sempre fermato un po’ quello che era il suo percorso naturale. Aveva fatto una buonissima preparazione, speriamo di metterci la fortuna alle spalle e poter giocare con il Napoli, nella gestione di Spalletti. Siamo sicuramente contenti, ora possiamo dire che sta bene”.

Diego Demme

Su Diego Demme, la possibilità di vederlo titolare al posto di una mezz’ala, nel centrocampo di Luciano Spalletti: “Diego è uno di quei giocatori che riesce a ricoprire a più ruoli, è un jolly. La sua posizione naturale è da “classico 6″, Spalletti lo saprà meglio di me. Come mezz’ala al posto di Anguissa? Adesso vuoi mettermi in difficoltà, Demme può coprire diversi ruoli, è un calciatore molto generoso. Lotta, va al raddoppio, sono le sue caratteristiche principali, ma diciamo che è anche tecnico. Può essere usato da mezz’ala, andando a fare il recupera-palloni, mi aspetto un’alternanza con quelli che sono i giocatori del centrocampo”.