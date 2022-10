Zirkzee al settimo cielo: l’ha detto sul gol al Napoli!

Nel post-partita di Napoli-Bologna interviene ai microfoni di Dazn l’autore della rete che ha sbloccato la partita, Zirkzee. Ecco quanto evidenziato:

Bilancio di emozioni?

“Ovviamente ogni attaccante sogna di segnare, poi contro il Napoli figuriamoci. Non ho giocato quanto speravo, ma segnare qui è sicuramente una grande sensazione”.

Zirkzee ai microfoni di Dazn

Questa performance decisiva per la stagione che verrà?

“Speriamo di fare meglio settimana prossima, ma venire qui a Napoli e fare una partita positiva è importante per svoltare la stagione”.

Assenza Arnautovic?

“Credo sia possibile giocare con lui, dipende dall’allenatore. In questo caso Arnautovic era assente e quindi l’ho sostituito io come punta. Tutto ciò che voglio è dimostrare che sono pronto e affamato. Vedremo cosa avverrà nel futuro”.

Ecco il tabellino di Napoli-Bologna:

Napoli-Bologna 3-2: 41′ Zirkzee, 45′ Juan Jesus, 49′ Lozano, 51′ Barrow, 69′ Osimhen.

Queste le formazioni ufficiali. Assenze pesanti per entrambe le squadre titolari: Osimhen, partito dalla panchina, mentre Arnautovic non era presente nemmeno in panchina a causa dell’infortunio alla schiena; a sostituirlo in attacco Zirkzee.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disposizione: Marfella, Sirigu, Demme, Elmas, Gaetano, Lozano, Olivera, Osimhen, Ostigard, Simeone, Zanoli, Zedadka, Zerbin.

All. Spalletti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Soumaoro, Bonifazi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Barrow, Dominguez, Aebischer; Zirkzee.

A disposizione: Bardi, De Silvestri, Lykogiannis, Moro, Orsolini, Raffaelli, Raimondo, Sansone, Soriano, Sosa, Soumaoro.

All. Thiago Motta.