Thiago Motta senza freni: “Il Bologna poteva fare anche tre punti!”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Bologna, gara valida per la decima giornata di Serie A TIM 2022-2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono soddisfatto della prestazione, ma non del risultato. I ragazzi hanno dimostrato di essere squadra, di essere in grado di competere insieme contro una squadra forte contro il Napoli. La squadra ha dimostrato di essere in grado di giocarsela alla pari, di mantenere alto il livello”.

“Abbiamo fatto una buona gara perché abbiamo fatto una settimana ottima. Questo è quello che ci porta a giocare una partita di questo livello contro una grande squadra. Il risultato non è ottimo perché ci servono dei punti, ma la prestazione resta”.

Thiago Motta Bologna (Getty Images)

“Analizzeremo in video ciò che possiamo migliorare. Lo faremo in settimana con calma. Questa è la strada giusta per migliorare”.

“Succedono delle cose in campo che sono difficili da controllare. Il rammarico è quello di non aver preso un punto o anche tre. Loro hanno fatto una buona gara; noi anche. Loro hanno avuto delle buone occasioni; noi anche. Ci sta sbagliare, i ragazzi si mettono in discussione e possiamo migliorare proprio per questo”.

“Alla fine voglio avere difficoltà con ragazzi che si impegnano, che hanno valori, che ci mettono il massimo e che mi mettano nella condizione di avere l’imbarazzo della scelta tra giocatori validissimi”.

In conferenza stampa, poi, chiarisce la questione delle proteste:

Le proteste a fine partita?

Dobbiamo capire che siamo usciti da questa partita con consapevolezza.

Se mi è piaciuto Zirkee?

“Mi sono piaciuti tutti, sia i titolari che i subentrati. Giocare insieme dipenderà sempre da loro e da cosa dimostrano in settimana. Lui ha dimostrato di meritarsi la titolarità e so che può dare ancora di più al gruppo”.

Differenze con gli altri anni?

“Difficile da commentare. La squadra è migliorata nel gioco, sono i ragazzi che hanno messo in difficoltà il Napoli. Hanno lavorato bene, sia in fase offensiva che difensiva. Sono soddisfatto della loro prestazione, poi analizzeremo cosa migliorare”.

Cosa non mi è piaciuto?

“I primi minuti non mi sono piaciuti, sapevo che sarebbero stati difficili. Sono molto contento che abbiamo superato bene il momento, abbiamo sofferto come squadra, insieme, lottando e facendo un grosso lavoro difensivo. Alla fine del primo tempo siamo riusciti a mettere in difficoltà il Napoli, siamo arrivati a questo perché abbiamo retto l’impatto dei primi minuti”.

Cambiaso?

“Ha finito la partita stanco come tanti dei nostri giocatori, ma è una cosa bella saper di poter competere con un grande avversario. Questo è il calcio”.