“Il Napoli perderà”: avete sentito? (VIDEO)

Altra serata di soddisfazioni per il Napoli di Luciano Spalletti, che in serata ha battuto per 3-2 il Bologna, portandosi nuovamente al primo posto in solitaria, a due lunghezze dalla sorprendente Atalanta, che invece ieri ha vinto contro il Sassuolo.

Un successo meritato, seppur sofferto per la squadra azzurra, che è riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale e a riportare il punteggio in proprio favore con la rete decisiva di Victor Osimhen. Il nigeriano è tornato al gol anche in campionato: una buona notizia per la squadra partenopea, considerando che il Nazionale nigeriano è reduce dal problema muscolare che lo ha tenuto fermo a lungo.

Una gioia che i tifosi hanno avuto modo di sfogare anche sui social, dove in questi minuti è divenuto virale il video di un utente che, poco prima del fischio d’inizio, aveva predetto la sconfitta del Napoli in favore, appunto, del Bologna. Il risultato, però, non gli ha dato ragione, facendo scatenare in questo modol’ilarità dei tifosi azzurri.

Di seguito, il video in questione: