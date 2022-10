Pioli pensa ancora al Napoli: “Meritavamo noi!”

Il Milan si appresta ad affrontare il Verona fuori casa per la partita valevole per la decima giornata di Serie A, ma nella mente di mister Pioli c’è ancora la sconfitta di San Siro contro il Napoli. Dopo il pareggio rimediato da Giroud, l’ingresso in campo di Simeone al posto di Raspadori è stato decisivo per direzionare le sorti del match: all’argentino sono bastati meno di 10 minuti per riportare gli azzurri in vantaggio e chiudere la partita.

FOTO: Getty Images, Pioli Spalletti

Pioli ancora rammaricato per Milan-Napoli

In occasione della conferenza stampa di oggi all’antivigilia di Verona-Milan, Stefano Pioli ha parlato nuovamente della gara contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Di seguito quanto detto dal tecnico:

“Il bilancio in campionato sarebbe stato molto positivo se non avessimo perso contro il Napoli perché credo che, per come la squadra ha giocato, meritassimo altro. Sappiamo che dobbiamo continuare così e che possiamo fare meglio. Al nostro livello, in particolare, la cura del dettaglio può fare la differenza, come abbiamo visto e pagato sulla nostra pelle. Abbiamo subito qualche gol di troppo nonostante avessimo concesso poco agli avversari. Dobbiamo e possiamo fare ancora di più, ci prepariamo per affrontare al meglio questo troncone di campionato che sarà molto particolare“.

Sulla sfida di giornata contro il Verona ha poi aggiunto: “La trasferta di Verona è sempre difficile da preparare perché ogni volta affrontiamo una squadra molto fisica, intensa e difficile da superare che davanti al suo pubblico si esalta. Abbiamo le nostre carte da giocare e tanta qualità da mettere in campo, dovremo preparare molto bene ogni dettaglio perché conosciamo le difficoltà incontreremo“.