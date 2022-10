Liverpool a valanga con i Rangers: cosa succede se finisce a pari punti con il Napoli?

Il Liverpool di Jurgen Klopp nell’ultimo periodo non ha brillato come era solito fare, ma nel match di questa sera valido per la quarta giornata di UEFA Champions League si è rivista la macchina quasi perfetta che l’anno scorso ha perso in finale contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Klopp Liverpool (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)

I Reds hanno battuto per 1-7 i Rangers all’Ibrox Stadium di Glasgow. Dopo un primo tempo equilibrato terminato per 1-1, nel secondo tempo i Reds hanno sprigionato tutta la loro potenza offensiva, da sottolineare la tripletta di Momo Salah e la doppietta di Roberto Firmino.

Il Liverpool deve vincere con 4 gol di scarto

I Reds ora occupano il secondo posto del girone A, il girone del Napoli, saranno Napoli e Liverpool a contendersi il primato del girone, e la possibilità che le squadre arrivino a pari punti sono molto alte. In caso di arrivo a pari punti, il Liverpool dovrà battere ad Anfield gli azzurri con 4 o più gol di scarto, data la sconfitta per 4-1 incassata al Maradona.

Giuseppe Esposito