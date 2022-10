Partita di addio al calcio: la notizia a sorpresa su Hamsik!

Marek Hamsik è sempre nel cuore di tutti i tifosi del Napoli e non potrebbe essere altrimenti, considerati i suoi trascorsi in maglia azzurra. Tanti anni passati all’ombra del Vesuvio, rifiutando anche diverse proposte importanti pur di restare al Napoli: così lo slovacco è entrato nel cuore dei tifosi napoletani. Un legame che è forte anche oggi, a distanza di diversi anni dal suo addio alla maglia azzurra.

A proposito dell’attuale centrocampista del Trabzonspor ha parlato l’ex team manager del Napoli, Giovanni Paolo De Matteis che a Radio CRC ha dichiarato:

“Ad Hamsik gli vogliono bene tutti, nel palazzo della federazione slovacca c’è impressa la sua gigantografia. Il 20 Novembre faremo un’amichevole con il Cile e darà l’addio alla nazionale”.

Slovakia’s midfielder Marek Hamsik looks on during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification football match between Russia and Slovakia at Kazan’s Ak Bars Arena on October 8, 2021. (Photo by Roman Kruchinin / AFP) (Photo by ROMAN KRUCHININ/AFP via Getty Images)

L’ex dirigente del Napoli, inoltre, ha fatto il punto della situazione del Napoli di oggi, che sta sorprendendo tutti:

“La sorpresa è maggiore perché nessuno si aspettava un Napoli subito protagonista.

Lobotka, che conosco molto bene anche collaborando con la nazionale slovacca, è indispensabile per il Napoli. È l’unico che riesce a dare equilibrio a tutto il reparto, sta facendo un campionato clamoroso. L’ho sempre apprezzato e ha ancora tanti margini di miglioramento. Non va mai in affanno e non ha mai paura anche se è pressato da 2/3 calciatori.

Ha una conformazione fisica particolare, con un’accelerazione che gli permette di lasciare sul posto gli avversari.

Meret tecnicamente è il portiere più forte d’Italia, ma giocare a Napoli non è facile e quindi qualche errore viene evidenziato di più rispetto a qualche altra piazza. Si sta riprendendo tutti i meriti che ha, perché è un ragazzo per bene ed un grandissimo professionista.

Mario Rui ha una grandissima personalità e una grandissima tecnica di base, questo gli ha fatto scivolare addosso tante critiche che ha avuto”.

Rivelazione su Hamsik: succederà a fine carriera

Il giornalista di Radio CRC, Raffaele Auriemma, ha rivelato una notizia a sorpresa proprio su Marek Hamsik: la partita dell’addio al calcio, secondo il giornalista, si terrà proprio allo stadio Diego Armando Maradona.

Una notizia che, in attesa di futuri riscontri e conferme, potrebbe far scoppiare di gioia i tifosi napoletani, sempre legati all’ex numero 17.