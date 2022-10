Vergogna a Salerno: la denuncia di un tifoso del Napoli (VIDEO)

In queste ore è divenuta virale la testimonianza di un tifoso del Napoli, che ha deciso di denunciare sui social quanto gli è successo a Salerno.

Un episodio spiacevole, evidentemente figlio della rivalità tra i tifosi partenopei e la piazza granata, che anche grazie al ritorno in Serie A dopo tanti anni è tornata nuovamente di attualità. Ormai è noto, infatti, che tra le due tifoserie non scorra buon sangue, nonostante la vicinanza tra le due città.

Secondo quanto raccontato dal tifoso in un video, ha ricevuto alcuni insulti per indossare un giubbotto del Napoli. Un episodio che il ragazzo stesso ha definito “una cosa abbastanza seria”.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Levati questo giubbino di dosso, che qua è pericoloso”, gli ha consigliato uno dei residenti. E altre espressioni come “Non ti fanno tornare a casa” o esplicite minacce, semplicemente per portare addosso i colori del Napoli.

“Stiamo parlando di due squadra che rappresentano il Sud, è bello anche per me vedere che sono rimasti in Serie A, non dovrebbe esserci questa rivalità”, ha poi ammesso il tifoso con evidente amarezza.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO