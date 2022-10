Napoli ‘si trasferisce’ a Cremona: metà Zini sarà azzurro, i numeri

Uno tsunami di tifosi del Napoli sarà presente allo Stadio ‘Zini‘ di Cremona per Cremonese-Napoli. La sfida di questa sera sarà importantissima per tenere ben salda la vetta della classifica e piantarsi stabilmente in cima alla Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono chiamati ad una prova di concentrazione assoluta per vincere una delle gare “trabocchetto” di questa stagione.

Nonostante sia uno dei fanalini di coda della Serie A, la Cremonese ha intenzione di scrivere un pezzo di storia e vuole fermare il Napoli, così come accaduto già ai colleghi neopromossi del Lecce.

Tifosi Napoli (Getty Images)

Cremonese-Napoli: 10 mila napoletani allo ‘Zini’

Spalletti terrà alta la tensione dei suoi per evitare spiacevoli sorprese e ha chiesto una prova di forza assoluta per portare altri tre punti a casa. Ma la notizia più lieta per il Napoli è l’amore straripante dei suoi tifosi che a Cremona potrebbero occupare mezzo stadio.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ci sarà il pienone allo ‘Zini‘ e tantissimi posti saranno occpuati da tifosi nel Napoli “inflitrati” negli altri settori.

“Difficile calcolare quanti saranno i tifosi azzurri a seguire la capolista in trasferta. Infatti i napoletani residenti al nord hanno comprato biglietti in ogni settore e c’è il tutto esaurito allo Zini, in un clima di festa. Probabile possano sfiorare i 10mila“.