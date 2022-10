Juric torna sulla sfida del Maradona: commento sul Napoli

Ha parlato in conferenza stampa, tornando sulla sfida di sabato scorso contro il Napoli al Maradona, Ivan Juric. Il suo commento arriva a distanza di una settimana, dopo la vittoria degli azzurri venuta fuori proprio nell’ultima giornata disputata dalle due squadre.

Commenta, dopo una settimana, la sconfitta del suo Torino, svelando in conferenza qual è il momento dei granata e come arriva la sua squadra al prossimo appuntamento, dopo la sconfitta a Napoli, contro il team di Luciano Spalletti.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni del tecnico Ivan Juric: “Le vittorie e i punti aiutano e bisogna sempre farli, ora però dobbiamo continuare su quel che abbiamo fatto e trovare il risultato. A Napoli ho visto tante belle cose e che volevo, adesso voglio trasformare il gruppo in qualcosa di vincente. Siamo in una situazione grigia, né scura, né chiara. Cerchiamo di eliminare i difetti, è il momento più bello questo per un allenatore”.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Juric affronterà domani l’Empoli, in una sfida dove vorrà ritrovare i punti lasciati per strada. Al Torino manca una vittoria da 4 giornate. L’ultima vittoria risale al 5 settembre, precisamente in Torino-Lecce.