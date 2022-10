Home » Copertina Calcio Napoli » “Regalo” per Raspadori per festeggiare la doppietta all’Ajax: la notizia

Giacomo “Jack” Raspadori si è subito innamorato di Napoli e la città si è innamorata di lui. L’ex attaccante del Sassuolo sta mettendo in mostra tutte le sue qualità e la doppietta contro l’Ajax in Champions League di martedì sera non è altro che una conferma.

Il numero ottantuno azzurro si è regalato una notte da sogno alla Johan Cruijff ArenA con una splendida doppietta contro i Lancieri che ha catapultato il Napoli in una serata storica.

Raspadori Ajax Napoli Champions League (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Per festeggiare questa notte da sogno, Raspadori ha deciso di farsi un regalino insieme alla fidanzata.

Come svelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il neo attaccante azzurro ha festeggiato con la propria fidanzata concedendosi un giro a Capri, dove è stato acclamato dai tifosi del Napoli che si sono trovati a pochi passi dal proprio beniamino.

Un inizio da sogno per Raspadori in maglia azzurra, nonostante le pressioni per un prezzo del cartellino pagato dal Napoli in estate tutt’altro che contenuto.