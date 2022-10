Ultime notizie Napoli, novità Osimhen: succederà oggi!

Nelle ultime ore si è parlato di Victor Osimhen per un bellissimo evento che ha coinvolto l’attaccante nigeriano: il numero nove del Napoli è diventato papà, è nata la sua prima figlia.

Oltre a questo però i tifosi azzurri attendono notizie riguardanti il suo recupero dall’infortunio avvenuto contro il Liverpool che lo sta tenendo fermo ai box da un po’.

A tal proposito l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato del possibile rientro in campo di Osimhen.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Infortunio Osimhen (Getty Images)

“Le terapie a cui è stato sottoposto hanno funzionato, le risposte sono state decisamente convincenti e Victor è praticamente guarito. Osimhen è pronto a rientrare, se oggi lo staff darà il suo ok”.

“In tal modo non solo tornerebbe a lavorare con la squadra, ma potrebbe puntare anche la Cremonese, per la prima convocazione ufficiale dopo un mese lontano dal campo. Spalletti non vede l’ora di recuperarlo, ma ovviamente il suo rientro sarà gestito in tranquillità, senza correre il minimo rischio”