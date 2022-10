Report allenamento: Osimhen non si allena, svelato il motivo della sua assenza!

Dopo aver riposato nella giornata di ieri il Napoli è tornato a lavoro a Castel Volturno al centro d’allenamento Konami Trainging Center. Gli azzurri iniziano la preparazione del match in programma domenica alle ore 18:00 contro la Cremonese, gara valida per la nona giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due grppi, il primo ha lavorato in palestra mentre il restante si è allenato sul campo con possesso palla e partitella a campo ridotto. Assente a Castel Volutrno Victor Osimhen, il nigeriano non ha preso parte all’allenamento per motivi familiari.

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Ospite d’eccezione infine al centro allenamento del Napoli, a bordocampo ad assistere all’allenamento al fianco di mister Spalletti c’era l’ex Pampa Sosa. L’argentino ha scambiato battute e abbracci con i calciatori azzurri.

Victor Osimhen è in via di recupero dall’infortunio rimediato nella sfida contro il Liverpool, il nigeriano oggi non era presente a Castel Volturno ed i tifosi aspettano con trepidante attesa il suo ritorno in campo.