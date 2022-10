Home » Copertina Calcio Napoli » ULTIM’ORA – Ufficiale un rinnovo in casa Napoli: contratto prolungato di un anno

Il Napoli è reduce dalla vittoria entusiasmante per 6-1 ad Amsterdam in casa dell’Ajax. Grazie a questa vittoria, gli azzurri sono saliti a quota 9 punti in classifica e sono a una sola lunghezza dalla qualificazione aritmetica agli ottavi di finale. Un inizio di stagione sorprendente che vede tutti i giocatori protagonisti. Uno di quelli che sta stupendo tutti, vista anche l’estate tormentata che ha vissuto, è Alex Meret: il portiere friulano ha preso definitivamente il posto da titolare e sta effettuando grandissime prestazioni.

Alex Meret (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Le buone prestazione dell’ex Spal hanno convinto il Napoli che ha deciso di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2023. Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la società ha ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 2024, con opzione fino al 2025. Questo il comunicato.

“La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2025”.

Ancora nessuna comunicazione sulle cifre, ma il suo contratto dovrebbe aggirarsi sul milione e mezzo più eventuali bonus.