“Ora chiamatelo Raspadona”, Gazzetta pazza di Jack: ricorda due ex grandi attaccanti

La grande serata di Champions League del Napoli, trionfante alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l’Ajax, incorona un giocatore su tutti: Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro sigla una doppietta consacrandosi anche a livello europeo.

In particolare l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dedica uno speciale al centravanti del Napoli, che non sta facendo rimpiangere Osimhen. Particolare il titolo dell’articolo a lui dedicato: “Ora chiamatelo Raspadona” (giocando ovviamente con il nome di Diego Maradona, ndr), nel quale viene accostato a due grandissimi ex attaccanti del passato più e meno recente.

Foto: Getty – Giacomo Raspadori

Di seguito un estratto dall’articolo della Gazzetta dello Sport:

“Per chi pensa che un attaccante possa avere piedi e testa da trequartista: riguardare in loop quello che fa Giacomo Raspadori nell’azione che porta al 3-1 di Zielinski, come viene incontro e si materializza in sponda disegnata. Se nessuno si scandalizza, una cosa alla Romario e alla Aguero, con i distinguo dovuti da una carriera ancora solo in fase di decollo”.