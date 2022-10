Contratto in scadenza nel 2024: spuntano le cifre del rinnovo

Tra gli obiettivi principali della dirigenza del Napoli c’è sicuramente quello di consolidare il gruppo che sta ben figurando in questa prima parte di stagione 2022-2023. Dopo la partenza di calciatori esperti come Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz nella scorsa estate, il club ha intenzione di costruire una squadra che possa avere un’ossatura sulla quale contare anche per il futuro. Per farlo, sarà necessario blindare tutti i pezzi pregiati della squadra.

Lobotka Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

In particolare, Stanislav Lobotka è diventato senza ombra di dubbio uno dei punti fermi del Napoli targato Luciano Spalletti. Il centrocampista slovacco, dopo l’esperienza non particolarmente positiva sotto la gestione Gattuso, si è rivelato un calciatore poliedrico e qualitativamente eccelso agli ordini dell’ex tecnico di Roma ed Inter.

Il contratto di Lobotka con il Napoli scade il 2024 e proprio per questo motivo l’intenzione della società azzurra è quella di offrire al calciatore un rinnovo al più presto possibile. Secondo quanto riportato dal portale tuttomercatoweb.com, il numero 68 del Napoli potrebbe firmare un prolungamento per altri due anni, con uno stipendio superiore ai 3 milioni di euro a stagione.