La frase sfuggita a Spalletti in conferenza stampa: anticipata una scelta della società!

Continua a volare il Napoli: battuto anche il Torino, gli azzurri si mantengono in vetta alla classifica in Serie A. La speranza in casa azzurra è quella di evitare cali di concentrazione e continuare con questo cammino in una stagione del tutto particolare, segnata dalla pausa dettata dal Mondiale in Qatar (che, sotto certi punti di vista, potrebbe anche avvantaggiare gli uomini di Spalletti).

L’allenatore azzurro ha espresso ieri tutta la sua soddisfazione nelle interviste post partita per l’ottima prestazione e il grande contributo offerto da tutti i calciatori della rosa. Ma, nella conferenza post gara, gli è anche sfuggita una frase che potrebbe essere un’anticipazione di una scelta della società.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Napoli in tournée durante il Mondiale? Le parole di Spalletti

Il tecnico, infatti, rispondendo a tono relativamente al confronto fra Simeone e Raspadori e ribadendo l’assenza di una distinzione fra titolari e riserve nella sua rosa, ha dichiarato: “Se si andrà in tournée io chiederò 3 tempi da 45 minuti, perché altrimenti non si allenano: ci vogliono tre tempi, altrimenti rimane qualcuno indietro”.

Secondo quanto riporta Repubblica, il riferimento ad una tournée non è casuale: la società infatti fra non molto ufficializzerà la sua scelta relativa ad una tournée durante la sosta per il Mondiale, utile a mantenere in forma i tanti giocatori che non partiranno con le loro nazionali o le cui rappresentative non hanno ottenuto la qualificazione al massimo torneo internazionale.