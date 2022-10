Mano fasciata, Anguissa ci scrive sopra un messaggio bellissimo! (FOTO)

Si è da poco conclusa la partita dello Stadio Maradona tra Napoli e Torino. Gli azzurri hanno conquistato i tre punti grazie al risultato di 3-1. Decisive, per gli azzurri, le reti di Anguissa, che fa doppietta, e Kvaratskhelia.

Il Napoli, mentre attende il risultato dell’Atalanta, vola in solitaria in testa alla classifica di Serie A. Quello che però fa sorridere maggiormente Spalletti e i tifosi non sono i punti conquistati, ma le qualità delle prestazioni offerte che permettono di guardare al futuro con maggior serenità.

Anguissa Esultanza Mano

Al termine del match, Anguissa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nella consueta intervista da bordocampo. Il numero 99 ha parlato anche di un episodio in particolare.

In occasione della prima rete, Anguissa ha esultato indicando una vistosa fasciatura alla mano sinistra. Esultanza particolare da parte del centrocampista camerunese che spiega il motivo di questo gesto.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Il messaggio sulla fasciatura? “E’ per mia moglie Patricia e i miei figli la cosa più importante della mia vita, lo dedico a loro”.