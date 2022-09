Ultime da Castel Volturno: un azzurro non si è allenato, novità su Politano e Lozano

Dalla seduta di allenamento di stamattina al SSCN Konami Training Center ci sono state tante risposte positive dagli uomini di Luciano Spalletti. Ad un solo giorno dalla partita contro il Torino, la squadra azzurra prepara lo scontro di domani.

Stando a quanto annunciato dal club azzurro, sono tornati a disposizione Hirving Lozano, tornato dalla sua Nazionale solo oggi, e Matteo Politano, da considerarsi recuperato dopo l’infortunio subito contro il Milan lo scorso 18 settembre.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Questo il resoconto della seduta d’allenamento di oggi:

“Dopo una prima fase di attivazione in palestra, la squadra ha svolto esercizi atletici finalizzati alla rapidità e lavoro tattico. Successivamente partita a campo ridotto, possesso palla e chiusura con situazioni di gioco su palle inattive.

Politano ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano è rientrato dall’impegno con la Nazionale e ha svolto allenamento in gruppo. Assente Gaetano per una sindrome para influenzale”.

I dubbi riguardanti la formazione del Napoli saranno risolti durante la conferenza stampa di Luciano Spalletti in programma alle ore 15. Il tecnico toscano proverà a dare risposta su chi occuperà la fascia di destra viste le tante problematiche dell’ultimo periodo.