Nesta non ha dubbi sullo Scudetto: lo ha detto su Napoli e Milan!

Domani alle ore 15 il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo in Serie A, affrontando una squadra ostica come il Torino di Juric. Gli azzurri vogliono mantenere la testa del campionato: con 17 punti, infatti, i partenopei si trovano al primo posto, in compagnia dell’Atalanta. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, l’ex difensore del Milan Alessandro Nesta ha parlato dei rossoneri e del Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Napoli Milan

“Il Milan può aprire un’era. L’anno scorso ha vinto con merito, seppur a sorpresa, e in questa stagione può ripetersi. Giocatori, personalità, esperienza: la seconda stella è alla loro portata. Io ero più scettico l’anno scorso, in questa stagione invece i rossoneri sono cresciuti.

Le altre squadra, poi, sono in difficoltà. Mi immagino un testa a testa con il Napoli, penso che siano le due squadre con le idee più chiare: società, allenatore, giocatori. C’è una progettualità precisa.

Pioli? Sono sincero, l’ho sempre reputato un ottimo allenatore, già alla Lazio e alla Fiorentina, ma non immaginavo che fosse così bravo. Ha fatto un’impresa da grandissimo allenatore“