Ferrara distrugge Cassano: “Tu prendevi ancora il biberon. Taci!”

Tiene banco in questi giorni la polemica riguardo le parole di Antonio Cassano, ex calciatore, che ai microfoni di Muschio Selvaggio, un podcast in onda su Youtube, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti la rosa del primo scudetto del Napoli.

Nello specifico, l’ex giocatore della nazionale aveva affermato che la grandezza di Maradona è stata quella di aver vinto il primo scudetto della storia dei partenopei con degli “scappati di casa”.

Antonio Cassano

Dopo questa affermazione, prontamente è intervenuto Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, con delle parole pesanti; questo quanto detto contro Cassano:

“Quello che è scappato, è il tuo cervello dalla scatola cranica! Irrecuperabile”.

La polemica però non si è ancora conclusa, difatti, anche Ciro Ferrara, ex giocatore del Napoli, sui propri profili social, ha pubblicato una foto della squadra che ha vinto il primo scudetto e poi, ha lasciato un messaggio per Cassano.

Queste le sue parole:

“Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un fenomeno come te. Firmato: nu scappat ‘e casa”