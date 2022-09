Napoli Femminile all’evento #Restart di San Giorgio a Cremano

Il Napoli Femminile continua il suo cammino in Serie B con il prossimo appuntamento in calendario previsto per domenica alle ore 11:00 allo Stadio Piccolo di Cercola contro il Chievo. L’avvio di stagione delle ragazze di mister Lipoff è stato positivo con due vittorie su due in campionato e il successo contro il Tavagnacco in Coppa Italia Femminile.

Punteggio pieno quindi per le partenopee, che domenica affronteranno una sfida da vetta di classifica: una vittoria contro il Chievo, unica squadra a quota sei punti come il Napoli, infatti, porterebbe le azzurre in prima posizione in solitaria.

Napoli Femminile a San Giorgio a Cremano

Nel mentre si prepara questa importante sfida, due calciatrici del Napoli Femminile hanno preso parte nella giornata di ieri al “#Restart, lo sport che cambia le vite”, evento organizzato dal Comune di San Giorgio a Cremano.

FOTO: Strisciuglio e Repetti

“Gli studenti incontrano i campioni” è andato in scena a Villa Bruno con Lucia Strisciuglio e Chiara Repetti chiamate a raccontare come il calcio sia stato e sia determinante nel loro percorso di crescita. Un percorso che hanno appunto condiviso con i tanti giovani intervenuti alla manifestazione, alla quale ha presenziato tra gli altri Peppe Vivese, ex capitano del Torino.