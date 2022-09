Tifosi entusiasti degli azzurri: è successo per Ajax-Napoli

Il percorso in Champion League del Napoli sta sorprendendo i tifosi azzurri e non solo. I ragazzi di Luciano Spalletti sono in vetta alla classifica del girone a punteggio pieno, avendo vinto per 4-1 al Maradona contro il Liverpool e per 0-3 a Glasgow con i Rangers. L’ultimo sfidante per concludere il girone d’andata è l’Ajax, che il Napoli affronterà il 4 ottobre ad Amsterdam.

FOTO: Getty Images, Napoli Liverpool

Grande entusiasmo da parte dei tifosi per il percorso inaspettato che questa formazione rivoluzionata sta portando avanti. Gli azzurri infatti sono primi anche in Serie A, nonostante una sessione di mercato che aveva preoccupato i tifosi, ma che si è rivelata convincente sul campo. Il prossimo appuntamento di Serie A è contro il Torino sabato alle 15:00 e si prevede un tutto esaurito al Maradona, con la Curva B già sold out.

Non solo in casa, però, i tifosi azzurri accompagnano il Napoli. Per la trasferta ad Amsterdam sono stati venduti tutti i 2600 biglietti messi a disposizione nel Settore Ospiti. Sono numerosi quindi i supporter partenopei che hanno deciso di accompagnare la squadra in questa ostica partita.