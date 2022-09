Home » Copertina Calcio Napoli » Demme pienamente recuperato: spunta un’ipotesi in vista del Torino

Sabato alle ore 15:00 il Napoli scenderà in campo contro il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona, aprendo le danze all’ottava giornata di Serie A. Gli azzurri da primatisti in classifica puntano a conservare la posizione in vetta e a sganciarsi dall’Atalanta a pari punti, che giocherà contro la Fiorentina domenica alle 18:00.

In vista di questa sfida contro Juric, che può vantare di aver recuperato Miranchuk, che probabilmente partirà titolare, Spalletti soffre ancora le assenza di Osimhen e Politano. Il centravanti nigeriano ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro e tornerà a disposizione probabilmente contro la Cremonese dopo un lungo stop. Politano, invece, è uscito per infortunio alla caviglia nel corso del match contro il Milan.

FOTO: Diego Demme

Napoli-Torino: le ultime su Demme

Tra i recuperati a disposizione di Spalletti, però, rientra Diego Demme. Il calciatore tedesco dopo il recupero clinico ha ristabilito anche la condizione fisica ed è pronto a scendere in campo. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che presenta anche l’idea di titolarità contro il Torino per far riposare Stanislav Lobotka.