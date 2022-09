L’ex Napoli lascia l’Europa e vola negli Emirati: ha appena firmato con l’Al-Wahda

Notizia a sorpresa in questa domenica sera senza Serie A: Allan, ex centrocampista del Napoli, lascia l’Everton dopo appena due anni per trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti all’Al-Wahda FC.

Il brasiliano fu ceduto due anni fa all’Everton, sotto richiesta di Carlo Ancelotti, l’operazione costò agli inglesi circa 25 milioni di euro. In Premier League non ha inciso come avrebbe voluto, nonostante ciò ha collezionato 52 presenze e 0 gol fatti.

Allan (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Di seguito, il comunicato dell’Al-Wahda FC su Allan:

“L’Al-Wahda Football Club ha firmato un contratto con il giocatore brasiliano Allan Marques, a titolo definitivo dal club inglese dell’Everton e con un contratto di due stagioni, nell’ambito degli sforzi del club per rafforzare le fila della prima squadra e soddisfare i requisiti di vittoria. Il consiglio di amministrazione del club ha accolto il giocatore Allan alla Casa dei Campioni, augurandogli successi durante la sua carriera con la squadra. Da parte sua, Allan ha elogiato il lavoro professionale durante il completamento delle procedure contrattuali, esprimendo la sua felicità per entrare nella squadra dei Campioni, e il suo desiderio di contribuire al raggiungimento di più traguardi e vittorie”.

Giuseppe Esposito