Spalletti concede alcuni giorni di riposo: quando riprenderanno gli allenamenti del Napoli

Dopo il successo per 2 a 1 in casa del Milan, il Napoli sarà impegnato il prossimo 1 ottobre in casa contro il Torino per l’ottava giornata di Serie A TIM 2022/2023. I granata occupano la nona posizione in classifica a quota 10 punti.

Nel frattempo, però, molti calciatori azzurri sono impegnati con le proprie Nazionali. Per gli impegni contro Inghilterra ed Ungheria, l’Italia di Roberto Mancini avrà a disposizione quattro giocatori del Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Alessio Zerbin e Giacomo Raspadori.

Matteo Politano, inizialmente convocato dal CT, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per il trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato nell’ultima gara contro il Milan.

Napoli, Spalletti (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

SSC Napoli, quando riprendono gli allenamenti

Nel frattempo la SSC Napoli ha comunicato ufficialmente la data della ripresa degli allenamenti. Di seguito quanto riportato sui canali ufficiali del club azzurro:

“Il Napoli riprenderà lunedì la preparazione all’SSCN Konami Training Center.

Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A”.