Annuncio ufficiale su Spalletti: dove sarà a ottobre!

Durante la giornata odierna, mister Luciano Spalletti è stato ricevuto dal presidente del Tennis Club Napoli Luciano Villari, nella sede di viale Dohrn, nei pressi del lungomare di Mergellina, dove si svolgerà dal 17 al 23 ottobre, con qualificazioni il 15 e il 16, l’ATP 250 di Napoli.

L’attuale mister degli azzurri, ha ricevuto in omaggio un abbonamento per assistere a tutti i match della manifestazione, a partire dalle qualificazioni, direttamente dalla tribuna dell’arena da 4.000 posti che sarà allestita sul lungomare di Mergellina.

Di seguito le dichiarazioni del mister di Certaldo e del presidente Villari:

“Mi sono anche operato alla spalla per essere in forma per il torneo quindi, per il 15 ottobre, sarò pronto per sfidare i migliori.. Scherzi a parte, sono molto contento che il presidente Villari abbia pensato a me, facendomi questo graditissimo regalo. Sarò in tribuna all’Arena, so che si è iscritto anche il numero 9 del mondo Andrey Rublev, quindi non vedo l’ora di godermi lo spettacolo. Anche perché a me, in tutti gli sport, lo spettacolo piace parecchio.”

“Un privilegio avere qui al Tennis Club Napoli un grande allenatore e una grande persona come Luciano Spalletti. La sua presenza significa che stiamo lavorando bene e che, anche noi, stiamo costruendo qualcosa di grande e importante. Ci stiamo mettendo tutti noi stessi. E Spalletti ha ragione: a partire dal 15 ottobre, sui nostri campi, si vedrà un grande spettacolo”

Giuseppe Esposito