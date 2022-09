Calciomercato Napoli: il Bayern Monaco mette gli occhi sull’azzurro, pronto l’assalto in un caso

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino, e poi riportato anche da diversi media tedeschi, il Bayern Monaco pare aver messo gli occhi su Hirving Lozano.

Il messicano sarebbe da sempre un pallino di Thomas Tuchel, il quale potrebbe subentrare sulla panchina dei bavaresi, visti i risultati insoddisfacenti ottenuti durante questa prima parte di stagione dalla squadra di Julian Nagelsmann.

I tedeschi sono saldamente in testa al girone di Champions League con 6 punti, ma in campionato mancano all’appuntamento con i 3 punti dal 21 agosto, quando hanno battuto per 3-0 il Bochum. A causa di questa falsa partenza in campionato, il giovane allenatore tedesco rischia il posto. Il principale indiziato a sostituirlo pare essere il suo connazionale Thomas Tuchel, recentemente esonerato dal Chelsea.

Il tecnico, in caso di arrivo in Bundesliga, avrebbe già chiesto alla dirigenza l’ala destra messicana.

Nelle ultime 4 partite mister Spalletti gli ha sempre preferito Matteo Politano, il messicano ha collezionato solo 135 minuti nelle ultime 6 partite, per questo motivo nelle prossime sessioni di mercato potrebbe mettersi alla ricerca di nuove esperienze.

