Infortunio Politano: arriva il comunicato del Napoli sulle condizioni dell’azzurro

La pausa delle nazionali lascia sempre qualche strascico legato alle condizioni fisiche dei calciatori, mai come quest’anno costretti ad un incredibile tour de force in vista del Mondiale in Qatar.

Prima dell’inizio della Coppa del Mondo – fissato per domenica 20 novembre 2022 – si disputeranno molte partite, più di quelle disputate gli altri anni in questo stesso periodo. Basti pensare che, all’inizio del Mondiale, la Champions League avrà già finito tutti i gironi, situazione che mai si era verificata così presto.

Anche Nazionali che non andranno ai Mondiali, come ad esempio l’Italia, si sono comunque radunate per preparare gli impegni dell’imminente Nations League. Il CT Roberto Mancini ha chiamato a rapporto diversi calciatori del Napoli, ma Matteo Politano non ha potuto rispondere presente a causa di un infortunio.

FOTO: Getty – Napoli Politano

Da poco è arrivato anche il responso medico dell’SSC Napoli, che tramite un comunicato ufficiale ha fatto chiarezza sulle condizioni dell’attaccante. Di seguito quanto riferito:

“Matteo Politano si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L’attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center”.