VIDEO | INFORTUNIO OSIMHEN: c’è la DATA DEL RIENTRO!

Decisivi Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone nelle ultime due gare di Serie A in cui hanno fatto le veci di Victor Osimhen, fuori per infortunio. Il giovane attaccante italiano ha realizzato il gol dell’1-0 contro lo Spezia, mentre l’argentino, dopo aver coronato il sogno di segnare in Champions League, ha regalato la gioia dei tre punti contro il Milan ai tifosi domenica sera.

I due nuovi acquisti del Napoli, quindi, non stanno facendo sentire la mancanza di Victor Osimhen sul piano realizzativo. L’attaccante nigeriano, uscito contro il Liverpool al 41°, ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, che lo costringe ad un’assenza di 30/40 giorni dal campo.

L’edizione odierna di Tuttosport fornisce un aggiornamento circa la possibile data di rientro del numero 9 del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la speranza è quella di vedere il nigeriano in campo già ad Amsterdam contro l’Ajax in Champions League il 4 ottobre, ma la data ufficiale di rientro è prevista per il 9 contro la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona.

