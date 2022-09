Home » Copertina Calcio Napoli » Lobotka: “Felicissimo per Napoli e i napoletani. Indosso maglie XL per un motivo”

Tra le conferme dell’inizio del campionato del Napoli c’è sicuramente Stanislav Lobotka. Il regista della squadra di Luciano Spalletti è il vero e proprio faro della squadra e grazie alle sue qualità sono servite fino ad ora per arrivare a risultati insperati a inizio stagione.

Lobotka è tornato anche in Nazionale e proprio dalla Slovacchia ha parlato del periodo d’oro al Napoli. Ecco le sue considerazioni riportate da pravda.sk.

“Mister Calzone è italiano, studia perfettamente il suo avversario, conosce i suoi punti di forza, di debolezza. La nostra difesa sarà efficace e attiva, si basa su questo. Poi se le cose non vanno bene, è in grado di alzare la voce: spero che non debba farlo”.

Lobotka Napoli (Getty Images)

Lobotka: “Felicissimo di essere in cima con il Napoli”

Stanislav Lobotka, poi, ha parlato anche del suo momento al Napoli e di quello della squadra, oltre al solito problema legato alle voci sul suo peso che in passato ne hanno condizionato la felicità.

“Per me è fantastico essere in testa in Europa e in campionato. Stiamo giocando un buon calcio, stiamo facendo bene. C’è una buona atmosfera dentro e fuori lo spogliatoio. Siamo felici anche per i tifosi”.

Maglia più larga? “Ho indossato una XL per mettermi in mostra. Poi qualcuno mi farà una foto

mentre corro e dirà che sono di nuovo ingrassato ma non è così. Non colleziono maglie, non ho nemmeno quella del mio esordio in Nazionale. Quando gioco contro qualcuno che mi piace come calciatori, poi la scambierò con lui“.