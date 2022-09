VIDEO | INFORTUNIO POLITANO: LA DECISIONE DI MANCINI

Matteo Politano è alle prese con un problema alla caviglia, che lo ha costretto a uscire anzitempo dal campo dopo un contrasto di gioco.

“Sta abbastanza bene”, ha risposta il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini a chi gli ha chiesto chiarimenti sulle condizioni dell’esterno dei partenopei.

L’ex Inter e Sassuolo, che ha raggiunto comunque il raduno di Coverciano, si è allenato a parte con lo staff medico, insieme a Sandro Tonali e Lorenzo Pellegrini, altri due calciatori alle prese con problemi fisici.

Lavoro differenziato dunque per Politano, su cui si attendono ulteriori novità sulle sue condizioni dopo il problema accusato nel big match di ieri. Al momento, il calciatore resta a disposizione di Roberto Mancini, in vista dei prossimi impegni nella UEFA Nations League contro l’Inghilterra e l’Ungheria.

Assenti, invece, Marco Verratti: il centrocampista – così come anticipato dallo stesso CT nella conferenza stampa odierna – farà rientro al PSG dopo l’infortunio al ginocchio e sarà sostituito da Davide Frattesi.

