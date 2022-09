FOTO – Omaggio da brividi di Careca a Maradona: è successo nei Quartieri Spagnoli

In questi giorni l’ex attaccante del Napoli, Antonio Careca, è in visita nella città partenopea. Il brasiliano, protagonista degli anni d’oro della storia azzurra, è sempre nel cuore dei partenopei, che anche grazie a lui e ai suoi gol hanno potuto festeggiare la vittoria dello Scudetto della stagione 1989-90.

Nell’estate del 1987, Careca passò dal San Paolo al Napoli per 4 miliardi di lire. Indimenticabile il trio offensivo chiamato MaGiCa, composto da Maradona, Giordano e, per l’appunto, da Careca. La punta lasciò poi gli azzurri al termine della stagione 1992-93 e provò con successo l’avventura nel campionato giapponese prima di tornare in Brasile dove chiuderà dopo qualche stagione con il calcio giocato.

Careca omaggia Maradona davanti al suo murales

L’ex bomber, questa mattina, si è recato nei Quartieri Spagnoli per omaggiare il suo ex compagno di squadra, Diego Armando Maradona, a cui era legatissimo anche al di fuori del campo.

Careca ha regalato una maglia dell’epoca, che è stata poi affissa insieme alle altri presenti davanti al murales.

Di seguito, lo scatto pubblicato dalla pagina Instagram de La Bodega De Dios: