A Sky non hanno dubbi: l’hanno detto sul Napoli!

Tra un paio d’ore il Napoli scenderà in campo nella difficile trasferta di Glasgow, anche per vendicare la Primavera di Frustalupi, uscita sconfitta 3-2 dal confronto con i pari età scozzesi.

Non c’è comunque solo il club di De Laurentiis tra le squadre italiane impegnate in questo mercoledì di Champions League. Il Milan ospita la Dinamo Zagabria, con il calcio d’inizio che scatterà alle 18.45, mentre in contemporanea con il Napoli ci sarà anche la Juventus, impegnata in casa contro il Benfica.

FOTO: Getty – Napoli Champions League

Prima dell’avvio del match del Milan, su SkySport è andato in onda il prepartita e, quasi all’unisono, è stato dichiarato da tutti i presenti che i bianconeri avranno l’impegno più difficile della serata. Anche Billy Costacurta ha concordato con questa affermazione, soffermandosi però anche sul Napoli, che a suo dire ha una occasione d’oro:

“Sono d’accordo con quanto è stato detto, ma voglio aggiungere che il Napoli ha una grossa possibilità per volare in vetta al girone e condurlo da una posizione di forza“.