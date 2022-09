LIVE YOUTH LEAGUE – Rangers Glasgow-Napoli 2-0 (10′ Strachan, 37′ Lindsay): raddoppio dei Rangers, Napoli assente

40′ – Rangers vicinissimi al 3-0 con Ure, ma prima una parata di Boffelli e poi il palo salvano il Napoli!

37′ – GOL DEL RANGERS! LINDSAY! Cross dalla destra, Lindsay si coordina e devia in rete! 2-0.

Gol Lindsay Rangers Glasgow

29′ – Si fa vedere il Napoli, occasione per Spavone dal limite dell’area ma il tiro finisce alto.

25′ – Ammonito McCausland per fallo su D’Avino.

20′ – Colpo di testa di Ure, palla alta sulla traversa.

13′ – Tiro in porta di Allan, si distende e para Boffelli.

10′ – GOL DEL RANGERS! STRACHAN! Colpo di testa di un difensore del Napoli, palla che esce dall’area di rigore e raccolta da Strachan: il suo tiro all’angolino è imprendibile per Boffelli. 1-0.

Rangers U19 gol Strachan

8′ – Calcio d’angolo per i Rangers, batte Lindsay e colpo di testa di MacKinnon: palla alta.

1′ – Iniziata la partita.

RANGERS GLASGOW U19-NAPOLI U19, LE FORMAZIONI UFFICIALI

RANGERS(4-3-3): Pazikas; Harkness, Fraseer, Allan, McKinnon; Strachan, Lovelace, Lindsay; Ure, Nsio, McCousland.

A disposizione: Kane, Allen, Ewen, Rice, Stevens, Graham, Young. Allenatore: David McCallumin.

Napoli(3-4-2-1): Boffelli; Barba, Giannini, Acampa; Pontillo, D’Avino, Spavone, Gioielli; Pesce, Iaccarino; De Pasquale.

A disposizione: Turi, Hysaj, Daniels, Lettera, Russo, Marranzino, Rossi. Allenatore: Frustalupi.

YOUTH LESGUE RANGERS GLASGOW U19 – NAPOLI U19

Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti sulla diretta testuale di Glasgow Rangers U19 – Napoli U19, gara in programma per la seconda giornata della fase a gironi della Uefa Youth League. Dopo la sconfitta arrivata nella gara d’esordio contro il Liverpool (1-2, ndr) nella sfida dell’Arena Piccolo di Cercola, gli azzurrini cercano il riscatto in terra scozzese.

YOUTH LEAGUE, REGOLAMENTO CALCIATORI

Il regolamento della competizione prevede l’utilizzo di 20 calciatori, di cui 14 che abbiano almeno due anni di militanza nel club. Stesso discorso per i fuoriquota classe 2003: per essere convocati devono avere almeno due anni di militanza in squadra. Motivo per cui Obaretin e Sahli non potranno essere utilizzati in Youth League.

Il neo acquisto Leonardo Rossi, arrivato dal Milan nelle ultime ore di calciomercato, è stato convocato ed è a disposizione di mister Frustalupi per il match.

Dal nostro inviato: Antonio Manzo.