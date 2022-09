Milan-Napoli, scelta la sestina arbitrale: tutte le decisioni

Questa sera il Napoli si prepara ad un importantissimo appuntamento in Champions League. Alle 21, infatti, gli azzurri sfideranno il Glasgow Rangers, in una partita assolutamente da vincere per mantenere il primato del Gruppo A.

Ieri la vittoria del Liverpool negli ultimi minuti di gioco contro l’Ajax ha permesso ai reds di ottenere la prima vittoria in Europa in questa stagione, riprendendo così dalla finale dello scorso anno, persa contro il Real Madrid.

Il calcio però, ancor di più in una stagione ricca d’impegni come questa, non si ferma mai. Subito dopo il match di questa sera, infatti, il Napoli tornerà di scena in campionato, atteso dal big match contro il Milan che, anche in questo caso, può valere il primo posto in classifica.

FOTO: Getty – Mariani Milan Napoli

Proprio per la partita contro i rossoneri è appena stata comunicata la sestina arbitrale. A dirigere l’incontro sarà il signor Mariani, coadiuvato dagli assistenti Preti e Berti. Il quarto uomo sarà Dionisi, mentre al VAR ci sarà Irrati (con AVAR Giallatini).