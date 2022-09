Napoli, tifosi assenti a Glasgow: il messaggio di Spalletti

Nella conferenza stampa della vigilia tra Rangers e Napoli allo stadio Ibrox, Luciano Spalletti interviene ai microfoni. Ecco quanto evidenziato delle dichiarazioni fatte dal mister azzurro:

Spalletti in conferenza stampa a Glasgow

Messaggio ai tifosi? “Loro sono la vera penalità che abbiamo: non potremo fare turn-over con loro. Li vedremo tutti appesi al televisore per essere accanto ai propri idoli. Noi lo percepiamo. Però averne avuto un numero corretto ci avrebbe dato una mano ma sappiamo anche che loro ci guardano e che saranno lì a soffiare dalla parte giusta”.

Trasferta negata dalla UEFA e rimborso per i tifosi

Dopo lo slittamento del match a mercoledì 14 alle ore 21.00 la UEFA ha comunicato che non sarà possibile per i tifosi del Napoli assistere alla partita nello stadio di Ibrox. Non è mancato a tardare il comunicato per il rimborso per i supporter azzurri. Intanto la UEFA ha fatto sapere che nemmeno per i tifosi scozzesi saranno venduti i biglietti per seguire la partita di ritorno al Diego Armando Maradona.