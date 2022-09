Anguissa in conferenza: “Sono uno dei nuovi leader del Napoli. Voglio solo giocare e vincere”

Con la partita di Champions League alle porte Frank Zambo Anguissa accompagna Luciano Spalletti nella consueta conferenza pre-partita. Ecco quanto evidenziato dall’Ibrox Stadium:

Partita difficile domani?

“Si sarà una partita molto difficile , ma vogliamo vincere come squadra e famiglia. Anche loro sono bravi, non dimentichiamoci che giocano in casa, dobbiamo essere focalizzati e non pensare alla partita contro il Liverpool. Dobbiamo fare passo dopo passo”.

Con il Liverpool partita migliore?

“Sì, è stata la mia prima partita e sono stato molto contento per la prestazione mia e della squadra, ma l’importante è che abbiamo vinto. Ora, però, voglio concentrarmi su domani e sulla partita contro i Rangers”.

Migliorato rispetto alla stagione passata?

“Per quanto riguarda l’anno scorso dovevo segnare di più, ma non credo di essere cambiato tanto. Oggi mi sento più sicuro di me perché ho la fiducia del mister e dei compagni. Voglio solo giocare bene perché vincere è la cosa più importante”.



L’atmosfera dell’Ibrox magica?

“Anche io sono d’accordo. Ho visto dei video e sono sicuro che ci sarà un’atmosfera incredibile. L’importante è pensare che non è impossibile vincere, dobbiamo rispettarli e giocare come squadra perché non sarà una partita facile”.

La mancanza dei tifosi?

“Ovviamente è difficile giocare senza i nostri tifosi, ma ci saranno comunque a spingerci anche se non saranno presenti. Dobbiamo spingere e dare tutto perché ci seguiranno da lontano comunque”.



Il mio miglior momento della carriera?

“Non so se è il mio miglior momento in carriera, è importante migliorare ogni giorno. Non lo so ma nel calcio tutto può succedere”.